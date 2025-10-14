Обвиненных в пытках свердловских оперов избавили от меры пресечения

Ушедшим на СВО четверым оперуполномоченным уголовного розыска из Ревды (Свердловская область), которых обвиняют в пытках, отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Информацию URA.RU сообщил адвокат Алексей Зорин и подтвердили в Свердловском облсуде.
«Постановление Ревдинского горсуда от 11 июля изменить. Указать, что уголовное дело в отношении них приостановлено на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ (призыв на военную службу — прим. ред.). Отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении фигурантов», — сообщили в инстанции.
Инцидент, который лег в основу уголовного дела силовиков, произошел в 2020 году. На ревдинском предприятии «НЛМК-Урал» стали регулярно пропадать дорогостоящие детали от тепловозов. Сыщики, начав расследование, вышли на след подозреваемого. Им оказался слесарь Владимир Верещак. Позже выяснилось, что он продавал краденное местному бизнесмену Шекеневу. Тот, как говорил Зорин, признался силовикам, что скупал детали у Верещака. Последний под гнетом предъявленных доказательств сначала сознался в краже, но, выйдя из отдела полиции, как считает защита, оговорил полицейских, чтобы уйти от уголовной ответственности. Верещак же заявил, что силовики якобы избивали его, чтобы выбить показания.
«В ходе судебного разбирательства установлено, что версия потерпевших подтверждается только их словами и заинтересованных родственников. А объективные доказательства, напротив, подтверждают невиновность оперативников», — комментировал Зорин. Учитывая это, в 2024-м суд оправдал силовиков. Позже приговор отменил и направил дело на новый круг.
