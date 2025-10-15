Чуть не умер после драки, пытался покончить с собой и получил награду от Патриарха: Вячеславу Бутусову — 64

Вячеслав Бутусов — известный музыкант, основатель групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер» и «Орден Славы». Всенародное признание он получил после создания композиций «Шар цвета хаки», «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка». Он прошел путь от архитектора до рок-звезды, пережив много взлетов и падений. 15 октября Вячеславу Бутусову исполняется 64 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Вячеслава Бутусова
Вячеслав Бутусов родился 15 октября 1961 года в Красноярске. Его родители познакомились на комсомольской стройке — приехали строить Красноярскую ГЭС. Так как родители были строителями, семья часто переезжала. Первые 15 лет жизни Вячеслав жил в Сибири, а школу он окончил уже в Свердловске. Там же поступил в Архитектурный институт. В вузе он познакомился с Дмитрием Умецким, с которым играл на гитарах и сочинял музыку.
Карьера Вячеслава Бутусова
Появление Nautilus Pompilius
Первое время Вячеслав относился к увлечению несерьезно. Он проводил много время в редакции институтской газеты «Архитектор». Однажды его отправили брать интервью у солистки «Трека» Анастасии Полевой и лидера группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина.
«У меня в голове не укладывалось: как же так, наши советские ребята — и вдруг записали магнитоальбом со своими собственными песнями, да еще в Свердловске. Это был шок. После этого в голове застряла мысль: «А чем мы хуже?» - рассказывал Бутусов "Культуре РФ".
Так родилась мысль о создании собственного ансамбля. Первое название группы «Али-Баба и 40 разбойников» не прижилось, и ее назвали Nautilus Pompilius. Ребята стали настоящими звездами в университете. Однако, окончив его, Бутусов еще несколько лет работал по специальности проектировщиком.
Бутусов проектировал интерьер свердловского метро
В метро Екатеринбурга есть две станции, в проектировании которых участвовал Вячеслав Бутусов. Его бывший начальник Спартак Зиганшин рассказывал, что музыкант в «Уралгиптротранс» попал по распределению после института, где поработал три года.
«Он сделал чертежи облицовки колонн на станции «проспект Космонавтов». А для станции «Уралмаш» нарисовал шаблоны для объемных букв, из которых сложена надпись «Уралмаш». Ее можно увидеть на платформе. Она на стене до сих пор висит прямо поверх путей. Вот Слава сделал эскизы, потом Уралмашзавод по этим эскизам и отлил буквы для надписи», - рассказывал Зиганшин «Комсомольской правде».
При этом Бутусов все свободное время посвящал музыке и записывал альбомы. Коллеги знали о его увлечении и уже тогда понимали, что он вряд ли продолжит карьеру архитектора.
Всесоюзная популярность и Пугачева на подпевках
Только в 1986 году о свердловской группе узнала вся страна. Музыканты переехали в Санкт-Петербург, выступали на крупнейших рок-фестивалях и в эфире программы «Взгляд». По радио постоянно крутили их хиты: «Скованные одной цепью», «Взгляд с экрана», «Я хочу быть с тобой» и другие.
Однажды в записи песни поучаствовала даже Алла Пугачева. Дело было на ее студии в «Олимпийском». Певица неожиданно появилась там, когда группа записывала песню «Доктор твоего тела».
"Она пыталась объяснить мне, как надо петь, но мне тогда бесполезно было объяснять, непрофессионалу. Она, видимо, подумала, что я или стесняюсь, или придуриваюсь, и сама зашла в эту рубку певческую и показала, как надо делать, шепотом", — рассказывал Бутусов.
Звукорежиссер не растерялся и записал ее. Пугачева не разрешила оставлять ее голос, но музыканты оставили ее на бэк-вокале на свой страх и риск.
К 1988 году Nautilus Pompilius стал одной из самых известных рок-групп страны. Однако сложности стали появляться из-за разногласий в группе. Несколько раз менялся ее состав и стиль. Кроме того, у Бутусова появились проблемы с алкоголем.
«У меня было две попытки самоубийства»
На пике популярности Вячеслав Бутусов пережил сильный кризис. Группа много гастролировала, и музыканты злоупотребляли алкоголем. Позже Бутусов рассказывал, что в пьяном угаре ему стали приходить в голову мысли о суициде. Дважды он пытался покончить собой.
«У меня был просто страшный кризис. Раньше, когда я утром просыпался, у меня всегда было ощущение радости — а потом я его потерял. У меня тогда начались заморочки и суицидные: у меня было две попытки самоубийства», — признавался музыкант в интервью "Судьба человека".
Он также рассказывал, что чуть не умер после пьяной драки. Тогда ему проломили голову, и он долго восстанавливался. Спасением для Бутусова стала его вторая супруга Анжелика Эстоева. Музыкант до сих пор удивляется, как молодая девушка влюбилась в него в то время.
«Я был в ужасном состоянии, меня ж на транквилизаторах держали. Мне бы к чему прислониться, прилепиться, посидеть, полежать — никаких активных действий не хотелось. Люди просто шарахались от меня, и меня очень удивило, что такая молодая девушка не испугалась меня", — рассказывал музыкант.
Настоящее возрождение группе, как и самому Бутусову, принес фильм «Брат» режиссера Алексея Балабанова.
Дружба с Балабановым, распад группы и сольная карьера
Бутусов дружил с режиссером Алексеем Балабановым еще в Свердловске. Однако снялся у него лишь раз в небольшом эпизоде, где изображал самого себя. При этом в фильме звучит 10 песен «Наутилуса».
"Популярность «Брата» — заслуга, конечно же, кинорежиссера Алексея Балабанова. Как мне кажется, музыка фильма довольно удачно совпала с видеорядом. Когда Алексей писал сценарий, он уже представлял себе, какие треки в какой сцене будут звучать. Поэтому они и прозвучали органично в этом фильме", — передает слова Бутусова "Культура РФ".
Позже музыка «Наутилуса Помпилиуса» прозвучит и в других фильмах Балабанова — в «Жмурках» и «Войне».
Группа существовала 15 лет. После ее распада в 1997 году Вячеслав Бутусов начал сольную карьеру. Он записывался с супергруппой «Террариум» и электронным проектом «Deadушки», музыкантами группы «Кино» и отдельно с ее гитаристом Юрием Каспаряном.
В 2001 году он и Каспарян основали коллектив «Ю-Питер» и записали такие композиции, как «Песня идущего домой» и «Девушка по городу». С 2017 года музыкант выступает с группой «Орден Славы», в репертуаре которой представлены как произведения, созданные в период существования «Наутилуса», так и новые работы. Кроме того, Вячеслав Бутусов пишет книги, занимается живописью и организует выставки графики и фоторабот.
Личная жизнь Бутусова
Вячеслав Бутусов был женат дважды. Его первой женой стала художник-костюмер Марина Добровольская. Они познакомились в архитектурном институте. Родители девушки сначала не приняли музыканта. Однако после смерти отца Марины Бутусов поддержал их семью, и отношение матери к нему кардинально изменилось.
В 1980 году Марина и Вячеслав поженились, у них родилась дочь Анна. Вскоре Бутусов переехал в Санкт-Петербург, где занимался музыкальной карьерой. Марина «разрывалась» между мужем и оставшейся в Екатеринбурге (тогда — Свердловск) дочерью. Кроме того, вокруг Вячеслава постоянно крутились поклонницы. Тогда же Бутусов закрутил роман с Анжеликой Эстоевой. В итоге с Мариной они расстались.
«Наш с Мариной союз был студенческим, малоосознанным. Он был, безусловно, чувственный, страстный. Но это не был союз в полной мере. Настоящий брак свершается на небесах. Мы с Мариной уже были тогда в свободном плавании», — пояснял Бутусов.
Эстоевой на тот момент было 18 лет. Она не слышала песен Бутусова и во время знакомства не подозревала, что он — рок-звезда. Позже музыкант рассказывал, что Анжелика буквально вытащила его с того света.
«Я уже практически вел полубомжовый образ жизни. Ангел оказался таким же, каким я его представлял. Ее звали Анжелика. Я был в ужасном виде, прохожие шарахались. По тому, как снисходительно она ко мне отнеслась, я понял, что она точно ангел», — рассказывал Бутусов.
В этом браке на свет появились трое детей — София, Ксения и Даниил. Сейчас Вячеслав Бутусов уже дедушка. В 2013 году Ксения родила дочь, которую назвали Дивна, а в 2022 году у Софии родился сын.
Как Бутусов пришел к вере
Вячеслав Бутусов был крещен в 2000 году. Музыкант рассказывал, что большую роль в его духовном становлении сыграла вторая жена Анжелика, которая на тот момент уже была глубоко верующей. Кроме того, на пути к воцерковлению Бутусову помогал лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Со временем религия повлияла на творчество Бутусова. В 2019 году он выпустил альбом «Аллилуйя» со своей группой «Орден славы». Каждый трек альбома пронизан религиозной тематикой и размышлениями о вере.
"Уже больше пяти лет я пишу этот симфонический цикл, изучаю материалы, гимны. Я с этим ездил в Оптину Пустынь, там есть специалисты. И сейчас мы будем сотрудничать с нашей Санкт-Петербургской духовной семинарией, чтобы проработать тексты, либретто. Это будут канонические сюжеты и звучание в строгих рамках", — рассказывал Бутусов агентству РИА Новости.
В 2021 году Патриарх Кирилл удостоил рок-музыканта ордена преподобного Серафима Саровского III степени за участие в благотворительных проектах РПЦ. Сегодня Бутусов уже не ведет образ жизни типичной рок-звезды. Музыкант живет в своем доме в городе Пушкине под Санкт-Петербургом, куда мечтал переехать еще с начала нулевых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.