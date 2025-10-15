ЦБ: экономика выходит из перегрева

ЦБ видит плавный выход экономики России из перегрева
Российская экономика демонстрирует признаки плавного выхода из состояния перегрева, зафиксированного в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления в Госдуме. Чиновник отметил, что текущая ситуация соответствует макроэкономическому прогнозу, подготовленному ЦБ.

«Сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года...», — подчеркнул зампред ЦБ. Его слова передает ТАСС.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел в сторону понижения прогноз по росту валового внутреннего продукта России на 2025 год, установив его на уровне 0,6%. Согласно оценкам организации, инфляция в стране в 2026 году сократится до 5,2%. Ожидается также значительное замедление темпов экономического роста в европейских странах с формирующимся рынком и в развивающихся государствах.

