В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА

Ограничения сняли спустя несколько часов
В Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Предупреждение объявили утром 15 октября. В связи с этим на Среднем Урале вводились ограничения на работу мобильного интернета.
