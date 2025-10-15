В Свердловской области снят режим угрозы атаки БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения сняли спустя несколько часов
Ограничения сняли спустя несколько часов Фото:

В Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Предупреждение объявили утром 15 октября. В связи с этим на Среднем Урале вводились ограничения на работу мобильного интернета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Предупреждение объявили утром 15 октября. В связи с этим на Среднем Урале вводились ограничения на работу мобильного интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...