Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских военных

Минобороны: ВС РФ освободили населенные пункты Новопавловку и Алексеевку
В Минобороны сообщили об освобождении Новопавловки в ДНР
В Минобороны сообщили об освобождении Новопавловки в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подразделения освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области», — сказано в сообщении ведомства. Новость опубликована в telegram-канале.

Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Нововасилевского в Запорожской области и Федоровки в ДНР. Тогда освобождение проводилось группировками «Юг» и «Восток».

