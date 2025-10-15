Минобороны РФ сообщило о новых успехах российских военных

Российские военные подразделения освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области», — сказано в сообщении ведомства. Новость опубликована в telegram-канале.
Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Нововасилевского в Запорожской области и Федоровки в ДНР. Тогда освобождение проводилось группировками «Юг» и «Восток».
