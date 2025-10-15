Временный президент Сирии прибыл в Москву на встречу с Путиным

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сирийский дипломатический источник журналистам.
«[Ахмед аш-Шараа] прилетел в Москву», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной темой переговоров двух лидеров станет судьба российских военных объектов в Сирии. По его словам, так или иначе они затронут эту тему в ходе беседы.
Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом Сирии в январе 2025 года после того, как оппозиционные группировки при поддержке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили Дамаск. Предыдущий президент Башар Асад покинул страну и, по некоторым источникам, уехал в Москву. Аш-Шараа ранее требовал выдать Асада сирийским властям, но Кремль оставил этот вопрос без комментариев.
