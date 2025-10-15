Временный президент Сирии прибыл в Москву на встречу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин планирует обсудит с Аш-Шараа дальнейшую судьбу российских военных баз в Сирии
Путин планирует обсудит с Аш-Шараа дальнейшую судьбу российских военных баз в Сирии Фото:

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сирийский дипломатический источник журналистам.

«[Ахмед аш-Шараа] прилетел в Москву», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной темой переговоров двух лидеров станет судьба российских военных объектов в Сирии. По его словам, так или иначе они затронут эту тему в ходе беседы. 

Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом Сирии в январе 2025 года после того, как оппозиционные группировки при поддержке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили Дамаск. Предыдущий президент Башар Асад покинул страну и, по некоторым источникам, уехал в Москву. Аш-Шараа ранее требовал выдать Асада сирийским властям, но Кремль оставил этот вопрос без комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сирийский дипломатический источник журналистам. «[Ахмед аш-Шараа] прилетел в Москву», — заявил источник. Его слова приводит ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной темой переговоров двух лидеров станет судьба российских военных объектов в Сирии. По его словам, так или иначе они затронут эту тему в ходе беседы.  Ахмед аш-Шараа был назначен временным президентом Сирии в январе 2025 года после того, как оппозиционные группировки при поддержке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) захватили Дамаск. Предыдущий президент Башар Асад покинул страну и, по некоторым источникам, уехал в Москву. Аш-Шараа ранее требовал выдать Асада сирийским властям, но Кремль оставил этот вопрос без комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...