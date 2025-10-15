Российский актер и телеведущий Оскар Кучера назвал «недалекими» тех, кто хочет запретить детям пользоваться интернетом. Такое заявление он сделал в екатеринбургской школе №1 во время пресс-подхода, передает журналист URA.RU.
«Инициатива запрета изначально сделана людьми недалекими. Запретный плод всегда сладок. Ты можешь ему запретить, но ты как увидишь. Это какая-то утопия. Невозможно запретить то, что запретить невозможно. Это бессмыслица», — сказал Кучера.
Он посоветовал родителям больше общаться с детьми и заинтересовывать их, чтобы они не пользовались смартфонами. «Тратьте на них время, если хотите, чтобы вам потом сказали спасибо», — отметил он.
На встрече с учениками Кучера обсудит тему чтения. Кроме того, он положительно высказался о столице Урала, назвав екатеринбуржцев «душевными и теплыми людьми».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!