Глава Пентагона поторопил НАТО «переходить от слов к делу» в отношении России

Глава Пентагона потребовал от НАТО увеличить поставки оружия Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон призвал союзников по НАТО нарастить закупки оружия для Украины
Пентагон призвал союзников по НАТО нарастить закупки оружия для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны США Пит Хегсет призвал страны НАТО значительно увеличить закупки американского вооружения для Украины. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что альянс должен «перейти от слов к делу» в вопросе военной поддержки Киева.

«Вы получаете покой, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или грозите пальцами, вы получаете это, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые противники уважают», — заявил Хегсет перед встречей с коллегами по НАТО, передает Reuters.

Американская сторона предупредила о готовности ввести новые меры против России, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Союзникам предложено активизировать закупки через программу PURL.

Обращение последовало после доклада о резком снижении военной поддержки Украины в июле-августе 2025 года. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе стала площадкой для экстренных консультаций по украинскому вопросу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что страны альянса обсуждают новые меры поддержки Украины, включая поставки систем ПВО и увеличение закупок американского вооружения. В августе 2025 года была запущена инициатива по коллективной покупке оружия для Киева, на которую уже выделено два миллиарда евро. Однако в последние месяцы объем военной помощи Украине со стороны Запада, особенно США, снизился, что стало поводом для экстренных консультаций в Брюсселе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны США Пит Хегсет призвал страны НАТО значительно увеличить закупки американского вооружения для Украины. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что альянс должен «перейти от слов к делу» в вопросе военной поддержки Киева. «Вы получаете покой, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или грозите пальцами, вы получаете это, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые противники уважают», — заявил Хегсет перед встречей с коллегами по НАТО, передает Reuters. Американская сторона предупредила о готовности ввести новые меры против России, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Союзникам предложено активизировать закупки через программу PURL. Обращение последовало после доклада о резком снижении военной поддержки Украины в июле-августе 2025 года. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе стала площадкой для экстренных консультаций по украинскому вопросу. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что страны альянса обсуждают новые меры поддержки Украины, включая поставки систем ПВО и увеличение закупок американского вооружения. В августе 2025 года была запущена инициатива по коллективной покупке оружия для Киева, на которую уже выделено два миллиарда евро. Однако в последние месяцы объем военной помощи Украине со стороны Запада, особенно США, снизился, что стало поводом для экстренных консультаций в Брюсселе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...