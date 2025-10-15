Глава Пентагона поторопил НАТО «переходить от слов к делу» в отношении России

Министр обороны США Пит Хегсет призвал страны НАТО значительно увеличить закупки американского вооружения для Украины. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что альянс должен «перейти от слов к делу» в вопросе военной поддержки Киева.
«Вы получаете покой, когда вы сильны. Не тогда, когда вы используете сильные слова или грозите пальцами, вы получаете это, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые противники уважают», — заявил Хегсет перед встречей с коллегами по НАТО, передает Reuters.
Американская сторона предупредила о готовности ввести новые меры против России, если конфликт на Украине не завершится в ближайшее время. Союзникам предложено активизировать закупки через программу PURL.
Обращение последовало после доклада о резком снижении военной поддержки Украины в июле-августе 2025 года. Штаб-квартира НАТО в Брюсселе стала площадкой для экстренных консультаций по украинскому вопросу.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что страны альянса обсуждают новые меры поддержки Украины, включая поставки систем ПВО и увеличение закупок американского вооружения. В августе 2025 года была запущена инициатива по коллективной покупке оружия для Киева, на которую уже выделено два миллиарда евро. Однако в последние месяцы объем военной помощи Украине со стороны Запада, особенно США, снизился, что стало поводом для экстренных консультаций в Брюсселе.
