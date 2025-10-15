«Примерно никаких»: критик оценил шансы Валерии на «Грэмми»

Общественность поторопила события, касающиеся песни «Исцелю» певицы Валерии. Артистка не номинирована на «Грэмми». Об этом в беседе с URA.RU заявил музыкальный критик Олег Кармунин. Исполнительница среди прочих попала в лонг-лист, который ничего не гарантирует.
«Валерия попала в огромный лонг-лист, куда ежегодно попадают тысячи артистов — эдакая „номинация на номинацию“ по заявкам лейблов. Шансов даже номинироваться у нее нет примерно никаких», — пояснил эксперт.
Он отметил, что «Грэмми», вероятно, таким образом делает себе рекламу, заставляя говорить о возможных номинантах по всему миру.
«Валерия или сама, или ее лейбл подали заявку. Песня — ничего примечательного, типичная Валерия. Мне ее творчество не особо после Виктора Дробыша», — резюмировал Кармунин.
Поэт и продюсер Вадим Цыганов в беседе с URA.RU заявил, что не испытывает восторгов от новости о песни Валерии и дело тут в приоритетах.
