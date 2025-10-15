«Это мимикрия»: Вадим Цыганов — о попадании песни Валерии в лонг-лист премии «Грэмми»

Песня российской певицы Валерии «Исцелю» смогла преодолеть отборочный этап знаменитой американской музыкальной премии «Грэмми», но радоваться тут нечему. Поэт и продюсер Вадим Цыганов в беседе с URA.RU объяснил, почему сегодня это не актуально.
«Это такая мимикрия. Чистосердечно говорю: я давно перестал понимать людей, которые пытаются усидеть на двух стульях. А это как раз тот случай. Какое "Грэмми" сейчас в принципе может быть? Песню я эту не слушал, но если она об СВО, с удовольствием послушаю. Все остальное сейчас у меня кроме брезгливости никаких эмоций не вызывает. Но мы можем туда "Вагнер" отправить, пусть слушают», — пояснил собеседник агентства.
Цыганов отметил, что у них с женой Викторией в свое время было сотрудничество с мировыми артистами, но то было давно, до всех известных событий. Сейчас они все ресурсы направляют на поддержку бойцов специальной военной операции, в том числе посвящают им и песни.
Что касается перспектив песни Валерии, то они не особо большие. Хоть композиция и прошла отбор и попала в так называемый лонг-лист премии, это не дает гарантии попадания в номинацию. Впереди композиции со всего мира ждет голосование академиков. За всю историю конкурса никто из российских представителей поп-культуры ни разу не был номинирован.
