Путин подписал концепцию политики по мигрантам: главное из документа

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Соответствующий указ опубликован 15 октября на сайте официального опубликования правовых актов. Документ определяет основные направления и задачи в сфере регулирования миграционных процессов в стране на ближайшие пять лет. Самое важное о нем — в материале URA.RU.
Путин утвердил документ до конца десятилетия
В пояснительной части указа отмечается, что концепция разработана для совершенствования системы управления миграцией, повышения привлекательности России для квалифицированных специалистов, а также обеспечения национальной безопасности. «Утвердить прилагаемую концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы», — говорится в тексте документа.
В опубликованной концепции подчеркивается необходимость адаптации миграционного законодательства к современным вызовам. В частности, в документе отмечается важность упрощения процедур для легального пребывания иностранных граждан, создания прозрачных механизмов трудовой миграции и развития интеграционных программ. Среди приоритетов — борьба с нелегальной миграцией, цифровизация учета мигрантов и формирование условий для социальной адаптации новых жителей страны.
Документ также предусматривает координацию работы федеральных и региональных органов власти, расширение международного сотрудничества в сфере миграции и внедрение новых информационных технологий для мониторинга миграционных потоков. Разработка и утверждение концепции вызвана необходимостью своевременного реагирования на изменения в демографической и экономической ситуации, а также усилением контроля за въездом и пребыванием иностранных граждан в России.
Показатели миграции в целом стабильны
Показатели въезда и выезда иностранных граждан в Россию и из нее в настоящее время демонстрируют относительную стабильность и достигли уровней, характерных для периода до пандемии. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Приток мигрантов в страну ожидается до 2030 года
Согласно Концепции государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, утвержденной Путиным, приток трудовых мигрантов в Россию будет сохраняться вплоть до 2030 года. В документе отмечается, что в стране продолжается увеличение числа иностранных граждан, занятых на российском рынке труда, включая выходцев из государств, для которых действует визовый режим въезда.
Основные положения новой концепции миграционной политики России
- Российские власти намерены оказывать содействие въезду в страну иностранных граждан, придерживающихся традиционных ценностей;
- Будут введены ограничения на пребывание в стране членов семей мигрантов, не занятых трудовой деятельностью и не проходящих обучение;
- В Российской Федерации планируется создать условия, способствующие возвращению на родину жителей Донбасса и Новороссии, которые были вынуждены покинуть свои дома в ходе специальной военной операции;
- Ставится задача снизить количество детей иностранных граждан, проживающих в России и не посещающих образовательные учреждения;
- Власти намерены принимать меры, препятствующие возникновению этнических анклавов и процессу маргинализации мигрантов;
- В сфере государственного контроля за миграционными процессами предполагается широкое внедрение информационных технологий и биометрических систем;
- Ожидается увеличение числа иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности, переселяющихся в Россию;
- Ответственность за правовое сопровождение прибывающих в Россию трудовых мигрантов будет возложена на работодателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.