В российских аэропортах до конца 2025 года протестируют биометрию

В российских аэропортах в ближайшие годы начнется масштабное внедрение биометрических технологий для идентификации пассажиров. До конца 2025 года планируется провести тестирование системы. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
«К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости», — сказал Никитин в ходе форума «Цифровая транспортация», передает РИА Новости. По его словам, внедрение биометрии — это комплексный технологический проект, рассчитанный на несколько лет и требующий согласования с различными ведомствами, в том числе с силовыми структурами.
Внедрение биометрических систем позволит значительно упростить процедуры контроля для большинства пассажиров. Как пояснил Никитин, если у человека есть верифицированный цифровой профиль и он не относится к «категориям риска», то прохождение контроля будет происходить по максимально упрощенной схеме.
Ранее стало известно, что РЖД изучают перспективу введения посадки пассажиров с использованием биометрических данных на отдельных направлениях. Окончательные технические детали проекта в настоящее время разрабатываются совместно с Минтрансом и Минцифры.
