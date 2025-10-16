Путин поручил противостоять созданию этнических анклавов

Соответсвующий документ подписал Путин 15 октября
Соответсвующий документ подписал Путин 15 октября

Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, в которой особое внимание уделено противодействию формированию этнических и полиэтнических анклавов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Решение задач миграционной политики <…> осуществляется по следующим основным направлениям: совершенствование механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации <…> противодействие формированию этнических (полиэтнических) анклавов», — говорится в документе. В тексте концепции также отмечается, что власти страны планируют повысить эффективность контроля над соблюдением миграционного режима, уделяя особое внимание вопросам интеграции мигрантов в российское общество.

Президент Путин подписал указ об утверждении новой концепции миграционной политики на 2026–2030 годы, определяющей ключевые направления регулирования миграционных процессов в стране. Документ предусматривает снижение числа незаконных мигрантов и преступлений, а также интеграцию мигрантов в российское общество. Реализация концепции поручена федеральным и региональным органам, которые должны подготовить планы мероприятий до конца 2025 года.

