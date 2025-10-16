Путин поручил противостоять созданию этнических анклавов

Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы, в которой особое внимание уделено противодействию формированию этнических и полиэтнических анклавов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Решение задач миграционной политики <…> осуществляется по следующим основным направлениям: совершенствование механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации <…> противодействие формированию этнических (полиэтнических) анклавов», — говорится в документе. В тексте концепции также отмечается, что власти страны планируют повысить эффективность контроля над соблюдением миграционного режима, уделяя особое внимание вопросам интеграции мигрантов в российское общество.
Президент Путин подписал указ об утверждении новой концепции миграционной политики на 2026–2030 годы, определяющей ключевые направления регулирования миграционных процессов в стране. Документ предусматривает снижение числа незаконных мигрантов и преступлений, а также интеграцию мигрантов в российское общество. Реализация концепции поручена федеральным и региональным органам, которые должны подготовить планы мероприятий до конца 2025 года.
