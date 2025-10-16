Shot: в опрокинувшемся в Приамурье автобусе было 48 сотрудников местного предприятия

Автобус, который опрокинулся в Приамурье, вез 48 сотрудников местного предприятия. В результате аварии есть погибшие. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Авария произошла в Свободненском районе. В салоне автобуса находились 48 сотрудников одного из местных предприятий. По предварительной информации, водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автобус опрокинулся на автодороге», — пишет telegram-канал Shot.

Ни одно из местных предприятий пока не сообщало о травмировании своих сотрудников в ДТП. Официальной информации от властей на данный момент нет. 

На месте происшествия погибли двое пассажиров. Их гибель ранее подтвердили в УМВД России по Амурской области. К раненым направлены бригады скорой медицинской помощи.

