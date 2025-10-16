Amur Mash: автобус с 48 пассажирами в Приамурье от удара выкинуло в отбойники

В результате аварии погибли два человека (архивное фото)
В результате аварии погибли два человека (архивное фото)

Автобус с рабочими перевернулся на трассе в Амурской области. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали. От удара авто отбросило в отбойник, из-за чего случился переворот.

Раненые люди сами выбирались из салона, двое погибли на месте. Сейчас там скорая и полиция, на дороге собирается огромная пробка», — сообщает telegram-канал Amur Mash.

Сейчас на участке трассы образовалась серьезная пробка, движение транспорта затруднено. Устанавливаются все обстоятельства аварии. URA.RU следит за ходом развития ситуации в онлайн-трансляции.

