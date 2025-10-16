Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, минимум двое погибли: онлайн-трансляция

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье. Минимум два человека погибли, сообщает УМВД России по Амурской области. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
04:11 На место приехало минимум 4 кареты скорой. На трассе, где произошла авария, большая пробка, сообщают местные жители.
03:46 Авария случилась на трассе 3 км — Усть-Пера. «Тойоту Пробокс» от удара выкинуло в отбойники, автобус улетел в кювет, пишет Amur Mash. В этот момент внутри были 48 рабочих, их везли на смену. Раненые сами выбирались из салона, двое погибли на месте. Сейчас там скорая и полиция, на дороге собирается огромная пробка.
03:40 На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.
03:40 Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли
