В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ноябре

В ноябре 2025 года пенсионные выплаты для ряда пожилых граждан России будут пересчитаны и увеличены. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин со ссылкой на данные Социального фонда России. Новые суммы получат россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, завершившие трудовую деятельность в прошлом месяце.
«В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведет очередной перерасчет пенсий. Повышения затронут несколько категорий граждан, для которых наступили законные основания для пересмотра выплат. Прежде всего, это пожилые люди, которым исполнилось 80 лет в октябре», — уточнил Говырин, передает РИА Новости. Фиксированная часть пенсии для них вырастет с 8 907,70 до 17 815,40 рубля.
Также, как отметил депутат, если за пенсионером официально оформлен уход, ему назначается дополнительная ежемесячная надбавка: 1 314 рублей к страховой пенсии и 1 377 рублей к государственной. Такая же надбавка полагается инвалидам первой группы — независимо от возраста, если инвалидность подтверждена официально. Для жителей северных регионов итоговые суммы будут увеличены с учетом районных коэффициентов и могут достигать почти 20 тысяч рублей в месяц.
Отдельная категория — пенсионеры, которые уволились с работы в октябре. С ноября они начнут получать пенсию с учетом всех индексаций, проведенных во время трудовой деятельности. Традиционный перерасчет коснется также летных экипажей гражданской авиации и работников угольной отрасли. Для них выплаты пересматриваются ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, исходя из накопленных страховых взносов и продолжительности специального стажа. Средний размер прибавки для этих групп составит от полутора до трех тысяч рублей.
Кроме того, в ноябрьских выплатах уже учтена октябрьская индексация военных пенсий на 7,6%. Это увеличило их средний размер до 40–45 тысяч рублей, добавил Говырин.
