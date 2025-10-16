Налоговый вычет для семей хотят повысить до миллиона рублей

Министерство финансов России подготовило изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей для каждого из родителей. Новые правила будут применяться ежегодно на протяжении всего срока действия указанного соглашения, подчеркивают авторы инициативы.
«Получить налоговый вычет до 500 000 рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей до 18 лет или 24 лет (если учатся очно). Следовательно, максимальная сумма налогового вычета на одну семью составит один миллион рублей», — указано в telegram-канале ведомства.
Данные поправки предусматривают введение новых налоговых преференций для семейных сберегательных инструментов. В случае одобрения, изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Ранее функция по оформлению налогового вычета появилась на «Госуслугах», пишет RT. Эксперты отмечают, что расширение целевой программы окажет воздействие на разные слои общества. Один из положительных аспектов — привлечение старшего поколения в фитнес-клубы, передает «Национальная служба новостей».
