Все пассажиры опрокинувшегося автобуса в Приамурье были иностранцами

Прокуратура начала расследование аварии в Приамурье
Прокуратура начала расследование аварии в Приамурье Фото:
новость из сюжета
Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Приамурье, есть погибший и множество пострадавших

Все пассажиры автобуса, который перевернулся в Приамурье, являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В салоне автобуса находились чуть более 50 человек. Все они иностранцы», — уточнил представитель прокуратуры РИА Новости. Обстоятельства серьезного ДТП выясняются Свободненской городской прокуратурой.

Ранее URA.RU опубликовало эксклюзивную информацию, что в аварии с автобусом в Приамурье пострадали специалисты турецкой компании «Ямата». В момент аварии сотрудники ехали в фирменном автобусе. 

В надзорном ведомстве отмечают, что более 40 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, один человек погиб. Пострадавшие работали вахтовым методом на Амурском газохимическом комплексе. Причиной аварии, в результате которой автобус вылетел в кювет и перевернулся,  стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу. 

