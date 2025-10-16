Все пассажиры опрокинувшегося автобуса в Приамурье были иностранцами

Все пассажиры автобуса, который перевернулся в Приамурье, являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«В салоне автобуса находились чуть более 50 человек. Все они иностранцы», — уточнил представитель прокуратуры РИА Новости. Обстоятельства серьезного ДТП выясняются Свободненской городской прокуратурой.
Ранее URA.RU опубликовало эксклюзивную информацию, что в аварии с автобусом в Приамурье пострадали специалисты турецкой компании «Ямата». В момент аварии сотрудники ехали в фирменном автобусе.
В надзорном ведомстве отмечают, что более 40 человек были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, один человек погиб. Пострадавшие работали вахтовым методом на Амурском газохимическом комплексе. Причиной аварии, в результате которой автобус вылетел в кювет и перевернулся, стал выезд автомобиля Toyota Probox на встречную полосу.
