В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители.
«АО „Ямата“ — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий.
Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.
Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили.
Ранее сообщалось, что автобус с 48 сотрудниками одного из местных предприятий опрокинулся в Свободненском районе Приамурья, в результате чего погибли два человека и несколько получили травмы. На место аварии были направлены экстренные службы.
