Автобус с иностранцами перевернулся в Амурской области: новые подробности и страшные кадры с места событий

В Свободненском районе Амурской области произошла авария с автобусом, перевозившим иностранных сотрудников турецкой компании «Ямата»: один человек погиб, 46 пострадали. Все пассажиры — граждане иностранных государств, их срочно эвакуируют в больницу. Прокуратура поделилась страшными кадрами с места событий. Новые подробности происшествия — в материале URA.RU.
Обстоятельства ДТП
По предварительным данным прокуратуры, в утреннее время автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Toyota Probox, после чего съехал с проезжей части и опрокинулся. Водителю Toyota медицинская помощь не потребовалась. «Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются», — отметили в прокуратуре. Автобус принадлежал АО «Ямата» — турецкой компании, и в нем ехали рабочие строительной площадки, трудящиеся вахтовым методом на газохимическом комплексе.
Медицинская помощь и эвакуация
«В результате ДТП 46 пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где 1 человек скончался», — сообщила прокуратура в Telegram. Бригады скорой помощи развернуты на месте, пострадавших эвакуируют в Свободненскую больницу, где организована вся необходимая помощь, уточнили в региональном Минздраве. Все пассажиры — иностранцы, в салоне находилось чуть более 50 человек.
Контроль прокуратуры
Свободненский городской прокурор Павел Рубан лично выехал на место для координации действий правоохранителей. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в прокуратуре области. Кроме того, городская прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и охране труда. «По результатам будет дана принципиальная оценка... При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве. Расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.