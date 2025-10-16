Что известно об аварии с перевернувшимся автобусом в Приамурье: из 48 пассажиров двое погибли

В Амурской области перевернулся автобус с 48 людьми, погибли двое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла на трассе (архивное фото)
Авария произошла на трассе (архивное фото) Фото:

Ночью 16 октября стало известно о ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. Два человека погибли. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Что за ДТП 

О том, что произошла авария сообщили в Амурской полиции. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — заявили в ведомстве. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и медики.

Где произошла авария

В результате ДТП погибли два человека
В результате ДТП погибли два человека
Фото:

По предварительным данным, ДТП случилось на трассе 3 км — Усть-Пера. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка.

Кто находился внутри автобуса в момент аварии

В момент аварии автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В настоящий момент никто из местных компаний не заявил о том, что их сотрудники пострадали. 

Что стало причиной аварии

Автобус с сотрудниками мог столкнуться с легковушкой, которая ехала в противоположном направлении. Сама авария произошла недалеко от поселка Усть-Пера. 

В аварии могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата»

В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители.

«АО „Ямата“ — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий. Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании.

Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили.

Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой

Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Официально информация не подтверждена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 16 октября стало известно о ДТП в Приамурье. Там опрокинулся автобус с 48 пассажирами. Два человека погибли. Обо всем, что известно к этому часу — в материале URA.RU. Что за ДТП  О том, что произошла авария сообщили в Амурской полиции. «Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Свободненском районе Амурской области. Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором передвигались 48 пассажиров, двое граждан погибли», — заявили в ведомстве. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и медики. Где произошла авария По предварительным данным, ДТП случилось на трассе 3 км — Усть-Пера. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Кто находился внутри автобуса в момент аварии В момент аварии автобус перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В настоящий момент никто из местных компаний не заявил о том, что их сотрудники пострадали.  Что стало причиной аварии Автобус с сотрудниками мог столкнуться с легковушкой, которая ехала в противоположном направлении. Сама авария произошла недалеко от поселка Усть-Пера.  В аварии могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата» В аварии с автобусом в Приамурье могли пострадать сотрудники турецкой компании «Ямата». Об этом URA.RU эксклюзивно сообщили местные жители. «АО „Ямата“ — турецкая компания, это их автобус. Там ехали рабочие строительной площадки», — сообщили читатели URA.RU с места событий. Они также указали, что в аварии очень много пострадавших, один турок скончался. Сейчас в районе ДТП скопилась пробка, в которой также находятся сотрудники компании. Редакция URA.RU попыталась связаться с компанией. Однако на звонок корреспондента не ответили. Автобус в Приамурье, предположительно, столкнулся с легковушкой Автобус, в котором находились 48 работников одного из местных предприятий, столкнулся с легковушкой. Два пассажира погибли, на месте работает скорая помощь, сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Официально информация не подтверждена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...