Трамп выступит с объявлением вечером 16 октября

Тема выступления не раскрывается
Тема выступления не раскрывается

Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное заявление вечером 16 октября. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Выступление запланировано на 22:00 по московскому времени, при этом тема предстоящего объявления не раскрывается.

Из расписания также следует, что ранее в тот же день американский лидер должен заслушать доклад представителей разведывательного сообщества. Уточняется, что встреча с разведчиками назначена на 11 утра по вашингтонскому времени, что соответствует 19:00 по московскому.

