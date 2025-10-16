Трамп выступит с объявлением вечером 16 октября

Тема выступления не раскрывается
Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное заявление вечером 16 октября. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Выступление запланировано на 22:00 по московскому времени, при этом тема предстоящего объявления не раскрывается.
Из расписания также следует, что ранее в тот же день американский лидер должен заслушать доклад представителей разведывательного сообщества. Уточняется, что встреча с разведчиками назначена на 11 утра по вашингтонскому времени, что соответствует 19:00 по московскому.
