Губернатор, матом уволивший главу района, объяснил свой поступок

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему уволил Кинельского района Юрия Жидкова и не извинился перед ним. Об этом Федорищев рассказал в интервью в программе ЧЭЗ.
«Дело не в камне, дело во вранье. Людям врать нельзя, себе врать нельзя. Когда вранье перешло предел, который нельзя нарушать, тогда и было принято решение», — подчеркнул Вячеслав Федорищев в эфире программы ЧЭЗ.
Губернатор уточнил, что не приносил извинений уволенному главе района Сергею Жидкову лично. Федорищев пояснил: он извинился перед всеми, кто видел видеозапись инцидента с нецензурной бранью, размещенную в интернете. Если Жидков смотрел видео, то, по словам губернатора, он также может считать эти извинения адресованными себе.
Юрий Жидков был уволен с поста главы Кинельского района по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева после инцидента с памятным камнем, который вызвал резонанс в регионе. Сам Жидков заявлял, что не понимает причин своей отставки и подчеркивал хорошие экономические показатели района, а также отсутствие конфликтов с руководством области. Решение об увольнении сопровождалось публичной критикой и нецензурной бранью со стороны губернатора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.