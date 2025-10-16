Профессионалы не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к происшествиям с якобы российскими БПЛА над странами ЕС. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ (СОРБ) в Самарканде.
«На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб — особенно после привязки провокации с дронами к так называемому „теневому флоту“ России», — цитирует Бортникова РИА Новости. Он напомнил, что Великобритания выступила инициатором кампании против «теневого флота» России и стремилась морскую блокаду Калининграда и российских судов на Балтике.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Германия больше не находится в состоянии мира. Это связано с неопознанными беспилотниками в небе над страной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что европейские политики обвиняют Россию в запуске беспилотников, хотя оснований на это у них никаких нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.