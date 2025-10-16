В России две семьи заразились ботулизмом

В Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за солений
Известно, что пострадавшие ели соленые огурцы и помидоры
В республике Дагестан две семьи заразились ботулизмом из-за домашних солений. Пострадавшие — члены двух семей, информация об этом появилась в соцсетях.

«Они ели соленые огурцы и помидоры, спустя несколько часов после ужина всем стало плохо. Всех экстренно госпитализировали в инфекционную больницу Махачкалы», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что состояние пяти человек стабилизировали, а одна женщина якобы находится в тяжелом состоянии. Специалисты считают, что заготовки могли быть приготовлены некачественно. Клостридии ботулизма могут попасть в банку с остатками почвы.

Ботулизм — это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Clostridium botulinum, которые широко распространены в природе, особенно в почве. Случаи заражения данным заболеванием встречаются относительно редко. Передача ботулизма от человека к человеку невозможна. Признаки и симптомы пищевого ботулизма начинаются между 12 и 36 часами после попадания токсина в организм. Токсин в организме человека нарушает передачу сигналов от нервов к мышцам, что может привести к параличу в различных частях тела.

