Путин переиграл Нетаньяху и Эрдогана в Сирии

Президент Владимир Путин переиграл всех, кто был заинтересован в ослаблении позиций России в Сирии. Многочисленные прогнозы о том, что РФ после свержения лидера страны Башара Асада на Ближнем Востоке будет ослаблена и ей придется вывести свои военные базы, не сбылись. Встреча Путина с новым главой Сирии Ахмедом Шараа в Кремле 15 октября демонстрирует стратегический успех российской дипломатии, говорят эксперты. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы баланс сил в регионе невозможен.
Своего гостя Путин принимал в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Вместе с российским лидером в зале находились глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак, замруководителя АП Максим Орешкин, глава Минобороны Андрей Белоусов и замначальника Генштаба РФ Игорь Костюков.
«Мы очень рады вас приветствовать в Москве, — начал переговоры Путин. — Между нашими странами за многие десятилетия сложились особые отношения. Они всегда носили исключительно дружеский характер. В России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами.
Мы всегда руководствовались одним – интересами сирийского народа».
Более того, по словам Путина, «сотни, а может быть, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы». В российских вузах обучаются более 4 тысяч молодых сирийцев. «Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», — отметил Путин.
Он назвал «большим успехом» лично Шараа итоги парламентских выборов в стране. По словам Путина, это «ведет к консолидации общества».
«Несмотря на то, что Сирия переживает непростые времена, это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии», — убежден президент РФ.
Путин поблагодарил Шараа за возобновление работы межправкомиссии двух стран. Уже сейчас можно говорить о многих «интересных и полезных» начинаниях. «Мы со своей стороны готовы делать все для того, чтобы их осуществлять, так же как и осуществлять регулярные контакты и консультации по линии МИД», — отметил Путин.
Сирийский лидер дал понять, что он помнит о «длительных исторических связях России и Сирии». «Мы живем в новом дне новой Сирии. Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что у России будет серьезная роль в этом процессе. Россия помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального. Так же мы будем работать и в дальнейшем.
Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить, в том числе и вас с новой Сирией. Самое важное сейчас, конечно же, стабильность – стабильность и в стране, и в регионе в целом», — заявил Шараа.
Ахмед Шараа стал временным президентом Сирии 29 января этого года. Именно возглавляемая им запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» сыграла ключевую роль в свержении предыдущего лидера страны Башара Асада в конце 2024-го.
За несколько часов до первой встречи в Кремле зарубежные СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что Шараа официально потребует от Путина выдачи Асада. То, что бывший сирийский лидер находится в Москве, никто не скрывает. Более того, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя на днях слухи об отравлении Асада, сказал, что Россия «по сугубо гуманитарным причинам предоставила убежище Башару Асаду и его семье».
Заместитель гендиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что Шараа действительно «хотел бы одержать еще одну символическую победу над прошлым за счет Асада». «Однако вряд ли Москва пойдет на такой шаг. Публичных гарантий никто, насколько можно судить, не давал, но репутационно это чувствительная тема», — отметил он.
Для Москвы же главный вопрос, по мнению аналитика, в другом — это «военное присутствие России в Сирии». Такой же позиции придерживается и руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. «Для России сохранение военных баз в Сирии — это самое главное.
Военные базы – это не только про Сирию, не только про Ближний Восток, но это и ворота в Африку. Если мы их лишимся, то фактически будем терять влияние в Африке», — убежден Родионов.
При этом важно и другое: официально Россия не признала новые «власти» Сирии, говорит Родионов. По сути, ситуация та же, что и с Афганистаном: РФ начала выстраивать сотрудничество с талибами в 2021 году, когда они пришли к власти, а в 2025-ом исключила «Талибан» из списка террористических организаций. В случае с группировкой, которую возглавляет Шараа, пока этого не произошло. Политолог допускает, что это случится, если Сирия не погрузится «в пучину гражданской войны», а Шараа удержит «власть» в своих руках.
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш объяснил URA.RU, что приезд Ахмеда Шараа в Кремль, имеет принципиальное значение не столько для Москвы, сколько для самого сирийского лидера. По его словам, Шараа, понимая свою уязвимость перед Израилем и Турцией, которые борются за влияние в Сирии, приехал, чтобы «попытаться договориться и получить точку опоры».
«Российские военные базы не мешают сирийскому правительству. Новым властям стало понятно, что без России Ближний Восток не балансируется. В этом случае российская дипломатия проявила выдержку, показала понимание общего расклада и стратегии, как нужно действовать, и не активизировалась раньше времени. Таким образом мы пришли к ситуации, когда сами сирийские власти поняли, зачем им нужна Россия, и пришли к нам. Если бы Россия активизировалась сама и сделала это раньше, ее ресурс имел бы гораздо меньший вес», — полагает Коктыш.
