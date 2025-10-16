«Удар возмездия»: что известно о массированной атаке ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины

Российские военные в ночь на 16 октября провели масштабные удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, используемые для снабжения военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Как сообщили в Минобороны РФ, эти действия стали ответной мерой на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
Для поражения целей применялось высокоточное дальнобойное вооружение, включая ракетный комплекс «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Все поставленные боевые задачи были выполнены, назначенные цели поражены. Подробнее об «ударе возмездия» — в материале URA.RU.
Массовые удары по Украине
В Черниговской области, в Нежине, после удара дронами типа «Герань» загорелись склады «Новой почты», которые, по данным источников, использовались ВСУ для хранения боеприпасов и военного имущества. По Полтавской области был нанесен массированный ракетный удар с применением комплексов «Искандер-К „, „Искандер-М“ и гиперзвуковых „Кинжалов“. Сообщается о повреждении крупного газохранилища в регионе. В Харькове и Изюме целью атак стали объекты энергетической и газовой инфраструктуры. По этим целям продолжали дорабатывать ударные БПЛА.
Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием по объектам, имеющим отношение к военной инфраструктуре Украины. Также на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает telegram-канал Shot.
Заявления военкоров и СМИ об ударах
Основной удар пришелся на ключевые производственные объекты в Харьковской и Полтавской областях, которые ранее обеспечивали до 90% национальной добычи газа, передал в своем telegram-канале телеведущий Руслан Осташко. Пострадали Шебелинское и Яблуновское месторождения, Червонодонецкая компрессорная станция и Яровский промысел. Удары привели к резкому сокращению добычи газа и практически парализовали возможности по производству конденсата и моторного топлива.
ДТЭК «Нафтогаз Украины» подтвердил поражение ряда своих предприятий, часть из которых была вынуждена полностью остановить работу. Параллельно с энергетическими объектами были поражены железнодорожные станции и тяговые подстанции. По оценкам экспертов, это затрудняет переброску военных резервов ВСУ. Сейчас во многих регионах Украины сохраняются серьезные перебои с электроснабжением, усугубляемые возросшей нагрузкой на сеть.
Чего еще на фронте достигли ВС РФ за эти сутки
По данным Минобороны, российские подразделения продолжают успешное продвижение на всех направлениях. Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение на сумском направлении, тогда как на харьковском направлении были поражены подразделения противника в районах Вильчи и Волчанска. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, боевую технику и артиллерийские системы.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, уничтожив свыше 230 военнослужащих противника и значительное количество техники, включая образцы производства стран НАТО. На донецком направлении подразделения войск «Юг» и «Центр» продолжают улучшать позиции, нанося существенный урон механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. На запорожском и херсонском направлениях группировки «Восток» и «Днепр» также добились значительных успехов, уничтожив сотни военнослужащих противника, включая иностранную технику и системы вооружения.
За сутки средствами ПВО были сбиты 278 беспилотников, шесть управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы HIMARS. Также в акватории Черного моря силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Все поставленные боевые задачи выполнены в полном объеме, уточнили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.