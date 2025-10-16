Десятки тысяч жителей живут без света в Херсонской области

Почти 100 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения после серийных атак беспилотников на подстанцию «Виноградово». На данный момент около 84 тысяч человек живут без света. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.
«На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тысячи жителей», — заявил Сальдо в своем telegram-канале.
Он отметил, что ВСУ продолжают целенаправленные удары. В течение 14 и 15 октября в результате неоднократных атак вражеских беспилотников была повреждена электроподстанция «Виноградово». Вследствие этого около 100 тысяч жителей и 49 социальных учреждений, расположенных в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов, остались без электроснабжения.
