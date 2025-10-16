«Будут дешевыми»: ритуальщик Барецкий запустил линию гробов «Максим Галкин*»

Ритуальщик Барецкий: запускаю линию гробов Максим Галкин*, надеюсь на спрос
Покинувший с семьей Россию комик-иноагент Максим Галкин* вдохновил представителей ритуальных услуг. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил URA.RU, что запущена новая линейка гробов в честь супруга Аллы Пугачевой. Причем стоимость изделия будет вполне доступной.

«Мы запустили линию гробов под названием «Максим Галкин» — назвали так гроб в честь супруга примадонны Пугачевой. Надеемся, что он будет пользоваться спросом у клиентов, так как будет недорогим, можно сказать — дешевым. Без постели и иных ритуальных атрибутов — 20-25 тысяч рублей», — пояснил Барецкий.

Будут и совсем бюджетные гробы из сосны, покрытые обычным лаком, стоимостью 5-10 тысяч рублей. Изделия хоть и будет дешевыми, но без изюминки не обойдутся.

«„Фишкой“ гроба будет металлический значок как эмблема элитных автомобилей „Роллс-Ройс“ или „Мерседес“. „Будет значок на крышке гроба. Если называют корабли именами людей, почему не назвать гроб?“ — резюмировал Стас.

Максим Галкин более трех лет живет с Аллой Пугачевой и детьми на Кипре и в Израиле. Шоумен и звезда Первого канала зарабатывает концертами для русскоязычной публики. URA.RU рассказывало, сколько получает юморист за свои выступления.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

