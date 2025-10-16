Ухо «Ростовское»: необычное блюдо предлагают иностранцам на Российской энергетической неделе

Иностранцам на Российской энергетической неделе предложили пообедать ухом «Ростовским». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Ear Rostovskaya — так подписана уха. Такие трудности перевода», — сказал журналист. Ear в переводе с английского — ухо. Напомним, форум проходит в российской столице.
Международный форум «Российская Энергетическая неделя» — одна из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Так, президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, представил взгляд России на вызовы, которые стоят перед глобальным и отечественным ТЭК.
Международный форум «Российская Энергетическая неделя» — одна из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Так, президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, представил взгляд России на вызовы, которые стоят перед глобальным и отечественным ТЭК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.