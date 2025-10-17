Боец РФ, рискуя жизнью, спас овчарку в зоне СВО

Боец продолжал интересоваться судьбой спасенной им овчарки
Боец продолжал интересоваться судьбой спасенной им овчарки
Спецоперация РФ на Украине

Российский военный спас немецкую овчарку из-под завалов в зоне проведения специальной военной операции. Он передал собаку в приют, откуда ее забрали в новую семью. Об этом рассказала директор приюта для животных «Право жить» Екатерина Жильникова.

«Российский штурмовик спас немецкую овчарку из-под обломков разрушенного дома в Ольговке Курской области. Он вынес истощенное животное на руках, поскольку собака не могла самостоятельно передвигаться. Через волонтеров военнослужащий передал овчарку в приют, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. После восстановления собаку удалось устроить в новую семью», — сказала Жильникова. Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила Жильникова, позже военнослужащий с серьезными ранениями попал в госпиталь. Он продолжал интересоваться судьбой спасенной им собаки, а сотрудники приюта отправляли ему фотографии животного.

Ранее URA.RU рассказывало о животных, которые помогают военнослужащим СВО на линии соприкосновения. Среди них собаки-талисманы и коты-бойцы. 

