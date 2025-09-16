Кот Сержант, ослик Жорик и боевой питон: как животные-символы помогают бойцам СВО на передовой

Ослик по кличке Жорик, ранее задействованный в доставке боеприпасов для военнослужащих в зоне СВО, теперь обитает на территории вотчины Деда Мороза — в филиале Московского зоопарка, расположенном в Великом Устюге. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. Жорика приняли в зоосад на вотчине Деда Мороза в начале сентября текущего года.
Представители зоопарка уточнили, что ранее ослик длительное время находился вместе с личным составом 1430-го гвардейского полка, где стал важной частью повседневной жизни военных. Животное не только помогало военнослужащим в хозяйственных вопросах, но и принимало участие в транспортировке снарядов. Как животные помогают бойцам СВО на передовой — в материале URA.RU.
Собаки-герои
Талисман удачи
Мало кто сможет остаться равнодушным после знакомства с историей отважного беспородного пса по кличке Талисман, который ценой собственной жизни уберег хозяина от атаки дрона-камикадзе. Именно с рассказа об этом преданном животном начинается книга Андрея Кудрякова «Британец. Правдивая история кота Матроскина и другие рассказы о животных на войне».
Талисман приносил удачу бойцам: перед каждым выходом на задание они гладили его на удачу — и все возвращались живыми. Хотя щенок плохо видел ночью, его острый нюх позволял вовремя обнаружить чужаков. Так произошло и в ту роковую ночь: громким лаем Талисман предупредил о надвигающейся угрозе. Часовой проснулся и заметил врагов буквально в нескольких шагах. Завязался бой.
В результате столкновения ВСУ потеряли троих бойцов, среди ВС РФ был лишь один легкораненый часовой и израненный осколками Талисман. Среди обломков и выжженной земли щенка обнаружил кот Тимофей Тимофеевич, проживавший вместе с солдатами. Кот начал вылизывать морду раненого пса. Начальник медицинской службы аккуратно поднял истекающее кровью тело щенка, более часа занимаясь его спасением — извлекал осколки и останавливал кровотечение. Все это время рядом находился кот, а когда Талисмана поместили в коробку, он улегся рядом и начал мурлыкать», — пишет Кудряков. Медик тогда заверил всех: «Жить будет. Недаром же говорят, заживёт, как на собаке. Да и у кота семь жизней, одной поделится с Талисманом».
Ангел-хранитель с ушами
Варя попала в артиллерийский батальон мотострелковой бригады, когда была еще щенком. Рыжая собака с крупными ушами сразу привлекла внимание военнослужащих, которые заботились о ней, обучали и часто баловали питомицу. С интересом изучая людей вокруг, Варя быстро стала не только любимицей коллектива, но и верным другом, чья поддержка была важна для солдат.
Со временем собака освоила копку блиндажей, сопровождала бойцов на заданиях и несла службу на посту. По словам военнослужащих, Варя отличалась высоким интеллектом и общительностью. В блиндажи к бойцам она не заходила, предпочитая располагаться в дверном проеме, вытянув передние лапы за порог. Однажды во время поездки за боеприпасами собака сопровождала военных.
«Во время погрузки мы не услышали звук камикадзе, а она начала лаять. Мы выскочили, побежали в разные стороны, а дрон в это время в нас полетел. Мы успели спрятаться, а Варя — нет. Осколок попал ей в живот. Мы минут 10 еще сидели, ждали, когда другой дрон прилетит, они один за другим летают. Пока сидели, Варя истекала кровью. Потом товарищ подбежал к ней, уложил на колени. Но было поздно», — поделился воспоминаниями хозяин Вари.
Собаку похоронили в ДНР. В Барнауле, на родине бойца, в зоопарке был установлен памятник Варе: скульптура собаки с настороженными ушами смотрит в небо и протягивает лапу человеку.
Коты- бойцы
Сапер Сержант
Ярким примером преданности хозяевам этого стал кот по кличке Сержант, который считается полноправным участником батальона имени Судоплатова. Еще котенком он появился в расположении подразделения и с тех пор стал его своеобразным талисманом. Однако из-за вынужденной срочной смены позиций бойцам пришлось оставить животное на прежнем месте — забрать его тогда не удалось. Тем не менее, Сержант смог самостоятельно преодолеть более 10 километров, чтобы вновь воссоединиться с сапером, который о нем заботился.
Война и мир кота Персика
Другой случай связан с котом Персиком, ранее находившимся в ЛНР, а впоследствии оказавшимся в Нижнем Тагиле. Его путь пролег сначала из зоны проведения СВО в Ростов-на-Дону, а затем в Свердловскую область.
История началась с того, что военнослужащий Юрий Широбоков собрался в отпуск, однако не пожелал оставлять своего питомца на линии фронта. В эвакуации животного ему помогли сестра Юлия Книсс и друг Алексей. Юлия преодолела почти пять тысяч километров, чтобы забрать кота, который, по ее словам, все это время находился рядом с братом.
Юрий обнаружил Перса в городе Теплом ЛНР. По словам Книсс, на тот момент животное находилось в тяжелом состоянии: у него были воспалены глаза и наблюдалось множество ушных клещей, кроме того, кот перенес контузию. Несмотря на сложные условия, военнослужащий выхаживал и лечил своего питомца, стараясь обеспечить ему тепло даже в полевых условиях — иногда для этого использовалась каска. Кот сопровождал бойцов, ночевал вместе с ними в полевых условиях, ловил мышей и поддерживал моральный дух личного состава.
Боевой питон Анжелика
Когда уроженец Горно-Алтайска Игорь Черников с позывным Алтай отправлялся в зону СВО, он взял с собой не только стандартное снаряжение. Его необычной спутницей стала змея по имени Анжелина — питон, которого Игорь называл своим «боевым» талисманом.
Как рассказал Игорь, в октябре 2022 года он вступил в добровольческий отряд, направлявшийся на запорожское направление. Змею он взял с собой тайно, однако долго скрывать питомца не удавалось. Игорь сначала осторожно выяснял у сослуживцев их отношение к змеям, а затем уже открыл правду. По его словам, даже в условиях постоянной опасности, где стреляет оружие и взрываются мины, многие бойцы испытывали страх перед змеей.
Со временем опасения сменились любопытством, а присутствие Анжелины стало источником забавных историй. Игорь вспоминает, как однажды бойцы спецназа ГРУ, проходившие мимо позиции, заинтересовались его необычным питомцем. Несмотря на свой опыт и привычку к риску, многие из них побаивались взять питона на руки.
Игорь отметил, что змея была для него своеобразной связующей нитью с домом. В первые полтора месяца службы на передовой связь с близкими отсутствовала полностью, и Анжелина стала для мужчины талисманом, который помогал сохранять внутреннее спокойствие. Он добавил, что у каждого в зоне боевых действий есть свои обереги: кто-то берет игрушку, кто-то — монету.
