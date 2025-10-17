Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, страна будет сбивать российские самолеты. Но подобные действия последуют, только если те нарушат воздушное пространство НАТО.
«Надо их сбивать», — заявил Фараж в интервью агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о своих действиях в случае, если станет премьер-министром страны. Политик подчеркнул, что не видит иного ответа на возможные инциденты с российскими военными самолетами.
Также Фараж повторил свою позицию о причинах конфликта на Украине. Он заявил, что одной из них стало «бесконечное» расширение НАТО и Евросоюза на восток.
Кроме того, лидер Reform UK выразил мнение, что замороженные российские активы можно использовать для поддержки Украины, если доказано их незаконное происхождение. А на вопрос отправки британских военных на Украину он ответил с осторожностью, отметив, что в случае перемирия поддержал бы участие Лондона в миссии миротворцев ООН.
С начала конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро, принадлежащих России. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. По данным Еврокомиссии, с января по сентябрь 2025 года Украина получила 14 миллиардов евро из доходов от этих активов.
Ранее высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне начал производство против одного из российских банков по запросу Генеральной прокуратуры Германии. Рассматривается вопрос о конфискации более 720 млн евро, замороженных в немецком банке.
Кроме того в Европе произошло несколько инцидентов с беспилотными летательными аппаратами и самолетами, в которых североатлантический совет НАТО возложил ответственность на Российскую Федерацию. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что ни одна страна до настоящего времени не предоставила убедительных доказательств причастности России к этим событиям.
