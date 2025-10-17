В Британии заявили о желании сбивать российские самолеты

Британский политик Фараж пообещал на должности премьера сбивать самолеты РФ
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK хочет сбивать самолеты РФ
Лидер британской правопопулистской партии Reform UK хочет сбивать самолеты РФ Фото:

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, страна будет сбивать российские самолеты. Но подобные действия последуют, только если те нарушат воздушное пространство НАТО.

«Надо их сбивать», — заявил Фараж в интервью агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о своих действиях в случае, если станет премьер-министром страны. Политик подчеркнул, что не видит иного ответа на возможные инциденты с российскими военными самолетами.

Также Фараж повторил свою позицию о причинах конфликта на Украине. Он заявил, что одной из них стало «бесконечное» расширение НАТО и Евросоюза на восток.

Кроме того, лидер Reform UK выразил мнение, что замороженные российские активы можно использовать для поддержки Украины, если доказано их незаконное происхождение. А на вопрос отправки британских военных на Украину он ответил с осторожностью, отметив, что в случае перемирия поддержал бы участие Лондона в миссии миротворцев ООН.

С начала конфликта на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро, принадлежащих России. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear. По данным Еврокомиссии, с января по сентябрь 2025 года Украина получила 14 миллиардов евро из доходов от этих активов.

Ранее высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне начал производство против одного из российских банков по запросу Генеральной прокуратуры Германии. Рассматривается вопрос о конфискации более 720 млн евро, замороженных в немецком банке. 

Кроме того в Европе произошло несколько инцидентов с беспилотными летательными аппаратами и самолетами, в которых североатлантический совет НАТО возложил ответственность на Российскую Федерацию. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что ни одна страна до настоящего времени не предоставила убедительных доказательств причастности России к этим событиям.

