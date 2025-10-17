Продажи автомобилей в РФ выросли на фоне прогнозируемого повышения утильсбора

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России резко выросли в сентябре 2025 года на фоне ожиданий повышения утилизационного сбора. Такие данные содержатся в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Рост зафиксирован в Центральном, Южном, Сибирском и Уральском федеральных округах, несмотря на снижение производства и увеличение спроса на автокредиты.
«Количество проданных легких коммерческих и легковых автомобилей в Центральной России в сентябре было максимальным в текущем году», — сообщается в докладе регулятора. В Банке России объясняют, что всплеск продаж связан с прогнозируемыми изменениями по утильсбору, которые вступят в силу с ноября.
В документе уточняется, что в целом за январь—сентябрь продажи снизились на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Сибири отмечается повышение интереса к покупке иномарок, в том числе в лизинг и рассрочку, что дилеры связывают именно с ожидаемым ростом утильсбора.
На Урале спрос на новые автомобили в августе—сентябре удерживался на уровне рекордного июля, несмотря на сокращение стимулирующих программ от дилеров. В Южном округе всплеск продаж подтвердили также региональные автодилеры.
Среди дополнительных факторов, повлиявших на рост продаж в Центральной России, аналитики выделяют акции и скидки на отдельные модели, а также значительные складские запасы. Это вынудило некоторые предприятия скорректировать производственные планы.
В июне—августе выпуск легковых автомобилей в макрорегионе снизился по сравнению с предыдущим кварталом. В Северо-Западном федеральном округе временное увеличение продаж автомобилей в июле—августе также связывают с активной распродажей складских запасов. Кроме того, калининградский завод сообщил о росте продаж электромобилей на фоне расширения дилерской сети, однако в сентябре в регионе зафиксировано снижение продаж легковых машин.
Согласно проекту Минпромторга с 1 ноября 2025 года базовая ставка утилизационного сбора будет зависеть от типа и объема двигателя. Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, предусмотрены льготные коэффициенты: 3,4 тысяч рублей за новый автомобиль до 160 лошадиных сил и 5,2 тысяч рублей — за машину старше трех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.