Пятибалльная магнитная буря накрыла Землю: чего ждать 18 октября и как пережить

Лаборатория солнечной астрономии: вероятность магнитной бури 18 октября — 31%
Октябрь принес головные боли метеозависимым
Октябрь принес головные боли метеозависимым

В середине октября Землю накрыли мощные магнитные бури. Так, 5-бальная буря зафиксирована утром 17 октября, из-за чего метеозависимым пришлось непросто. Будет ли магнитная буря 18 октября 2025, как долго продлится активность и когда наконец наступит затишье — читайте в материале URA.RU.

Магнитные бури в октябре 2025 года

Октябрь 2025 выдался неспокойным на солнечную активность. Если начало месяца было относительно тихим — последняя вспышка уровня C2.7 зафиксирована 12 октября, то всего за сутки ситуация кардинально изменилась.

14 октября побило все рекорды — астрономы насчитали 22 солнечные вспышки. Из них 19 относились к среднему классу C, а три были более мощными — класса M. Самая сильная вспышка M3.18 произошла ближе к полуночи и длилась 16 минут. Большинство событий происходило в одной активной области под номером 4246.

На следующий день, 15 октября, активность продолжила нарастать. К обеду зафиксировали уже 11 вспышек класса C и выше. Особенно выделялись две:

  • M4.8 — вторая по силе за последние четыре месяца, продолжалась более получаса
  • M3.74 — бушевала около 20 минут

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии констатируют: «Индекс вспышечной активности впервые с 20 июня превысил красный уровень 8 и сейчас составляет 8.1». Этот показатель учитывает суммарную мощность всех вспышек за последние двое суток.

Для сравнения: уровень 9 последний раз наблюдался 14 мая во время двух мощных вспышек высшего X-класса, а значение 10 было зарегистрировано 3 октября прошлого года на пике текущего солнечного цикла. Первые последствия этой солнечной бури достигли Земли 16 октября — это были относительно слабые выбросы плазмы, которые покинули Солнце трое суток назад. Магнитная буря продолжалась и на следующий день, но сейчас активность пошла на спад.

Прогноз магнитных бурь на 18 октября 2025 года

День начнется спокойно — с утра и до вечера магнитосфера будет стабильной, индекс колебаний сохранится в пределах 2–3 баллов, что соответствует зеленому уровню. Однако уже с 18:00 начнется рост активности: показатели поднимутся до 4 баллов, что считается оранжевым уровнем и означает возбужденное состояние магнитосферы.

По данным специалистов, индекс АП5 составит 34, а радиационный фон по показателю F10.7 — 150 единиц. Эти параметры говорят о умеренном солнечном излучении и возможных слабых возмущениях ближе к ночи. Вероятность того, что день пройдет спокойно, оценивается в около 34%, вероятность возбужденной магнитосферы — 35%, а вероятность слабой бури — 31%. В целом, 18 октября можно считать относительно благоприятным днем, но вечером чувствительные к погоде люди могут ощутить усталость, головную боль или скачки давления.

Как будет развиваться геомагнитная обстановка в ближайшие три дня
Как будет развиваться геомагнитная обстановка в ближайшие три дня
Фото:

Атмосферное давление 17 октября 2025

Вот какой прогноз Гидрометцентра на этот день

  • Москва: 749 мм рт. ст. — Это пониженное давление для города (норма для Москвы — около 748-749 мм рт. ст. уже считается низковатой, комфортной считается 750-752). Такое давление часто сопровождается пасмурной погодой, осадками и может влиять на самочувствие людей с повышенным метеочувствительным давлением.
  • Санкт-Петербург: 765 мм рт. ст. — Это повышенное давление (норма для СПб — около 755-760 мм рт. ст.). Обычно это говорит о ясной, антициклональной погоде, возможно, с небольшими морозами.

Прогноз магнитных бурь на октябрь

Вот, какие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на оставшуюся половину месяца.

Пик активности в середине месяца

Начинаться месяц будет относительно спокойно, но первое серьезное испытание ждет нас уже в середине октября.

  • 18 октября. Магнитосфера Земли останется возбужденной. Силу воздействия оценивают в 4 балла, что соответствует оранжевому уровню опасности. Это состояние может вызвать недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.
  • 19 октября. Ситуация усугубится. Ожидается, что активность превысит 4 балла и приблизится к отметке в 5 баллов, что означает полноценную магнитную бурю. В этот день возможен красный уровень опасности. Специалисты советуют внимательнее отнестись к своему здоровью.

Спокойная передышка

После непродолжительного шторма наступит долгожданное затишье.

  • С 20 по 25 октября установится полный штиль. Магнитное поле Земли стабилизируется, а уровень солнечной активности опустится до зеленого — минимального. Это лучшее время для планирования важных дел и активного отдыха.

Новая волна в конце месяца

Конец октября преподнесет еще один сюрприз.

  • 26 октября. Вероятность нового возмущения достаточно высока. Прогнозируется возбужденная магнитосфера силой в 4 балла (оранжевый уровень). Соседние дни (27-29 октября) также будут отмечены повышенным фоном, хотя формально они останутся в рамках зеленого уровня. Стоит помнить, что прогноз может измениться.
  • 30 октября. Еще один день с оранжевым уровнем и 4 баллами активности. Завершится октябрь, однако, на спокойной ноте. 31 октября магнитосфера Земли успокоится, и месяц закончится без геомагнитческих сюрпризов. 

Что такое магнитные бури

Простыми словами, магнитная буря — это сильная «встряска» магнитного поля планеты. На Солнце происходит мощный взрыв (вспышка), и от него к Земле летит поток заряженных частиц, так называемый солнечный ветер. Когда он достигает нас, наше магнитное поле начинает колебаться, как барабанная мембрана после удара. Вот эти колебания и есть магнитная буря.

Силу бурь ученые измеряют по специальной 5-балльной шкале:

  • G1 (слабая): Проходит почти незаметно для большинства.
  • G2 (умеренная): Может слегка влиять на энергосистемы вблизи полюсов и на самочувствие людей, которые чувствительны к таким изменениям.
  • G3 (сильная): Возможны перебои со связью и навигацией. Влияние на здоровье становится более выраженным.
  • G4 (очень сильная): Могут случаться серьезные технические сбои, а полярные сияния видны даже в южных широтах.
  • G5 (экстремальная): Мощнейшие бури, которые могут выводить из строя электросети и системы связи.

Официальная медицина признает существование метеозависимости. Однако прямая связь между магнитной бурей и вашей конкретной головной болью все еще изучается. Тем не менее, огромное количество наблюдений подтверждает: многие люди в такие дни действительно чувствуют себя хуже.

Как проявляется магнитная буря: главные симптомы

В дни, когда магнитосфера возбуждена, люди чаще всего жалуются на следующие недомогания:

  • Головная боль и мигрени. Это самый распространенный симптом.
  • Скачки артериального давления. Обычно оно повышается, но может и резко упасть.
  • Проблемы с сердцем: учащенное сердцебиение или ощущение «замирания» сердца.
  • Упадок сил: общая слабость, быстрая утомляемость без видимых причин.
  • Головокружение.
  • Нарушения сна: ночью не можете уснуть, а днем ходите сонные.
  • Эмоциональная нестабильность: повышенная раздражительность, тревожность, нервозность.
  • Ломота в суставах и мышцах.

Наиболее остро на бури реагируют люди с хроническими болезнями сердца и сосудов, нервной системы, гипертоники, а также те, кто переутомился или переживает сильный стресс.

Не существует волшебной таблетки «от магнитной бури». Все действия должны быть направлены на снятие конкретных симптомов, и любые лекарства нужно принимать только после консультации с врачом.

Таблетки от магнитных бурь

Что можно иметь в своей аптечке (обсудите это с доктором!):

  • От головной боли: ваши привычные безрецептурные обезболивающие — ибупрофен, парацетамол, аспирин. Главное — не превышайте дозировку.
  • При повышенном давлении: только те препараты, которые вам выписал кардиолог или терапевт. Не экспериментируйте с новыми лекарствами.
  • При нервозности и бессоннице: мягкие успокоительные — например, на основе валерианы, пустырника, глицин. Они помогают успокоить нервы и наладить сон.
  • Для поддержки организма: витамины группы В и магний. Они хорошо влияют на состояние нервной системы.
Магнитные бури трудно пережить метеозависимым
Магнитные бури трудно пережить метеозависимым
Фото:

Чего категорически 2нельзя делать

Паниковать и винить магнитные бури во всех своих проблемах. Это может сработать как «эффект ноцебо» (обратная сторона плацебо) и только ухудшить ваше состояние.

  • Экспериментировать с лекарствами, особенно с сердечными и препаратами от давления.
  • Пить алкоголь в надежде «расслабиться». Он создаст дополнительную и ненужную нагрузку на ваши сосуды.
  • Злоупотреблять кофе и энергетиками.

Простые советы, которые помогут легче перенести бурю

Пейте больше простой воды.

  • Перейдите на более легкую диету: откажитесь от жирного, острого и тяжелой пищи.
  • Избегайте перегрузок: не планируйте на эти дни тяжелую физическую работу или серьезные эмоциональные разговоры.
  • Гуляйте на свежем воздухе, но без фанатизма, спокойным шагом.
  • Чаще проветривайте комнату или офис.
  • Высыпайтесь. Полноценный сон — лучшее лекарство.

