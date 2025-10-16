Подростков-вандалов, терроризирующих трамваи в Екатеринбурге, и их родителей вызвали на разговор с силовиками и чиновниками в администрацию Чкаловского района. В ходе беседы одна из мам заявила, что не видит ничего страшного в опасных развлечениях ребенка, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«На комиссию вместе с законными представителями вызвали пятерых подростков, пойманных во время рейдов по зацеперам на Вторчермете. Большинство родителей и опекунов пояснили, что не справляются с воспитанием детей и не могут контролировать их досуг и поведение. А одна мать вовсе заявила, что не видит ничего страшного в зацеперстве и не возражает против подобных развлечений ее ребенка», — пояснили в ведомстве.
На встрече был и 16-летний школьник, чьим пистолетом выстрелили в ногу водителю трамвая. В ходе комиссии подросткам вынесли предупреждения.
Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!