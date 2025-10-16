16 октября 2025

«Не видит ничего страшного»: зацеперов с родителями вызвали на разговор с силовиками в Екатеринбурге. Фото

Подростков, терроризирующих трамваи, с родителями вызвали на разговор с полицией
Подростков-вандалов, терроризирующих трамваи в Екатеринбурге, и их родителей вызвали на разговор с силовиками и чиновниками в администрацию Чкаловского района. В ходе беседы одна из мам заявила, что не видит ничего страшного в опасных развлечениях ребенка, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«На комиссию вместе с законными представителями вызвали пятерых подростков, пойманных во время рейдов по зацеперам на Вторчермете. Большинство родителей и опекунов пояснили, что не справляются с воспитанием детей и не могут контролировать их досуг и поведение. А одна мать вовсе заявила, что не видит ничего страшного в зацеперстве и не возражает против подобных развлечений ее ребенка», — пояснили в ведомстве.

На встрече был и 16-летний школьник, чьим пистолетом выстрелили в ногу водителю трамвая. В ходе комиссии подросткам вынесли предупреждения.

Тема зацепинга волнует жителей Екатеринбурга последние несколько месяцев. С июня в СМИ все чаще стали появляться новости о группах подростков-зацеперов. По мнению силовиков, молодые люди специально сбиваются в большие группы и терроризируют общественный транспорт. Особенно от них страдают водители и кондукторы трамвая №15. К проблеме уже подключился Следственный комитет РФ.

