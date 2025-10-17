Военный в Подмосковье убил контрактника и покончил с собой

Военнослужащий, находившийся этой ночью на службе на наблюдательном посту воинской части в Московской области, нарушил правила обращения с оружием, в результате чего смертельно ранил коллегу-контрактника, а затем покончил с собой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского военного округа.
«17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье, военнослужащий выполняя задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сказано в сообщении пресс-службы, которое имеется в распоряжении редакции. Также отмечается, что после этого солдат покончил с собой.
На месте происшествия действует комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверку проводят сотрудники следственных органов.
Ранее сообщалось, что ЧП случилось в одной из воинских частей, расположенной в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области. О происшествии стало известно от одного из раненых военнослужащих. Он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть врачей и сотрудников правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.