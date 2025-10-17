Военный в Подмосковье убил контрактника и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По факту ЧП возбуждено уголовное дело
По факту ЧП возбуждено уголовное дело Фото:

Военнослужащий, находившийся этой ночью на службе на наблюдательном посту воинской части в Московской области, нарушил правила обращения с оружием, в результате чего смертельно ранил коллегу-контрактника, а затем покончил с собой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского военного округа.

«17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье, военнослужащий выполняя задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сказано в сообщении пресс-службы, которое имеется в распоряжении редакции. Также отмечается, что после этого солдат покончил с собой.

На месте происшествия действует комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверку проводят сотрудники следственных органов.

Ранее сообщалось, что ЧП случилось в одной из воинских частей, расположенной в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области. О происшествии стало известно от одного из раненых военнослужащих. Он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть врачей и сотрудников правоохранительных органов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий, находившийся этой ночью на службе на наблюдательном посту воинской части в Московской области, нарушил правила обращения с оружием, в результате чего смертельно ранил коллегу-контрактника, а затем покончил с собой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского военного округа. «17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье, военнослужащий выполняя задачи на наблюдательном посту нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», — сказано в сообщении пресс-службы, которое имеется в распоряжении редакции. Также отмечается, что после этого солдат покончил с собой. На месте происшествия действует комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверку проводят сотрудники следственных органов. Ранее сообщалось, что ЧП случилось в одной из воинских частей, расположенной в деревне Свитино Наро-Фоминского района Московской области. О происшествии стало известно от одного из раненых военнослужащих. Он позвонил матери и рассказал о случившемся. Женщина вызвала в военную часть врачей и сотрудников правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...