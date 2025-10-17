Смертельно ранил сослуживца и покончил с собой: Минобороны рассказало о трагедии в Подмосковье

Минобороны России выступило с официальным заявлением о ЧП в военной части в Московской области, которое произошло в ночь на 17 октября. Как ранее сообщалось, здесь в результате стрельбы пострадали несколько человек, двое погибли. По уточненной информации пресс-службы Московского военного округа, к трагедии привело нарушение правил обращения с оружием со стороны военнослужащего. Новые детали инцидента со смертельным исходом — в материале URA.RU.
Что известно о произошедшем
Трагедия произошла во время дежурства на наблюдательном посту на территории воинской части в Московской области. По данным СМИ, инцидент произошел в военной части на территории Наро-Фоминского в ночь на 17 октября 2025 года.
Как сообщил источник «Известий», один из пострадавших связался по телефону со своей матерью и сообщил ей о произошедшей стрельбе. После этого женщина обратилась в воинскую часть с просьбой вызвать медицинских работников и полицию. Отмечается, что один военнослужащий с тяжелым ранением был доставлен в больницу.
Что говорят в Минобороны РФ
Как сообщили URA.RU в Минобороны РФ, трагедия произошла из-за нарушения правил обращения с оружием. «17 октября 2025 года в ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием», — сообщили URA.RU в пресс-службе Московского военного округа. Это повлекло за собой смерть военнослужащего-контрактника. После этого военнослужащий покончил с собой.
Ведется расследование
На месте происшествия сейчас работает комиссия, назначенная высшим командованием Воздушно-космических сил России (ВКС). По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следственные органы проводят расследование.
