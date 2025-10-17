Владелица Zara и Bershka зарегистрировала в России товарный знак

Товарный знак позволяет реализацию одежды, обуви и аксессуаров
Товарный знак позволяет реализацию одежды, обуви и аксессуаров
Санкции против России вообще и Урала в частности

Испанская компания Inditex зарегистрировала товарный знак в РФ. Это следует из базы Роспатента.

«Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, зарегистрировала в России товарный знак», — пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента. Отмечается, что товарный знак могут использовать для реализации обуви, одежды и аксессуаров.

Ранее немецкий автобренд Mercedes зарегистрировал товарный знак в России. Компания планирует продавать автомобили, запчасти к ним и делать ремонт. Кроме того, в сентябре сообщалось, что владелец Zara инициировал процесс регистрации, а Fast Retailing направил на рассмотрение десять новых заявок, связанных с брендом Uniqlo. О том, кто еще предпринимает попытки вернуться и удаться ли это сделать — в материале URA.RU.

