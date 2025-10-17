Арестован сотрудник Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Его обвиняют в получении взятки в особо размере. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Башкортостан.
«По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемый, вступив в предварительный сговор с председателем и несколькими должностными лицами Государственного комитета, получил от директора коммерческой компании, занимавшейся реконструкцией объекта капитального строительства в регионе, взятку в размере 200 тысяч рублей.
Ранее уже возбуждались уголовные дела о коррупции при строительстве, в том числе по проекту «Увильды Парк», где директора и ряд сотрудников банков обвиняют в получении и передаче взяток за оформление кредитов и положительных заключений. Фигуранты этих дел также были заключены под стражу, а следствие продолжает выяснять возможное участие других должностных лиц в подобных схемах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.