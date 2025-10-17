В Башкирии чиновник «обрадовался» визиту сотрудников ФСБ. Видео

В Уфе арестовали чиновника из Госжилстройнадзора за получение взятки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновника обвиняют в получении взятки в 200 тысяч рублей, заявили в ведомстве
Чиновника обвиняют в получении взятки в 200 тысяч рублей, заявили в ведомстве Фото:

Арестован сотрудник Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Его обвиняют в получении взятки в особо размере. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Башкортостан. 

«По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемый, вступив в предварительный сговор с председателем и несколькими должностными лицами Государственного комитета, получил от директора коммерческой компании, занимавшейся реконструкцией объекта капитального строительства в регионе, взятку в размере 200 тысяч рублей.

Ранее уже возбуждались уголовные дела о коррупции при строительстве, в том числе по проекту «Увильды Парк», где директора и ряд сотрудников банков обвиняют в получении и передаче взяток за оформление кредитов и положительных заключений. Фигуранты этих дел также были заключены под стражу, а следствие продолжает выяснять возможное участие других должностных лиц в подобных схемах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арестован сотрудник Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Его обвиняют в получении взятки в особо размере. Об этом сообщили в СУ СК по Республике Башкортостан.  «По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемый, вступив в предварительный сговор с председателем и несколькими должностными лицами Государственного комитета, получил от директора коммерческой компании, занимавшейся реконструкцией объекта капитального строительства в регионе, взятку в размере 200 тысяч рублей. Ранее уже возбуждались уголовные дела о коррупции при строительстве, в том числе по проекту «Увильды Парк», где директора и ряд сотрудников банков обвиняют в получении и передаче взяток за оформление кредитов и положительных заключений. Фигуранты этих дел также были заключены под стражу, а следствие продолжает выяснять возможное участие других должностных лиц в подобных схемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...