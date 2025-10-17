Орбан пообещал устроить надежную и безопасную встречу Путина и Трампа в Венгрии

Встреча в Будапеште президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будет надежной и безопасной. Такое обещание дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Благодаря давнему мирному лидерству и доверительным партнерским отношениям мы обеспечим надежную, безопасную и политически стабильную среду», — написал венгерский премьер в соцсети. Орбан заявил, что, по его мнению, Будапешт представляет собой «единственное подходящее место в Европе» для проведения переговоров между руководителями России и США.
Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится в течение двух недель. Однако точную дату американский лидер не назвал. Основной темой предстоящего саммита станет урегулирование конфликта на территории Украины, а также поиск путей для урегулирования конфликта. Также немаловажной темой для обсуждения может стать передача крылатых ракет «Томагавк» ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.