Почему Трамп обделил Зеленского вниманием в Вашингтоне

Трамп не встретил Зеленского в аэропорту из-за его маленького политического веса
Президент США Дональд Трамп не встречал Владимира Зеленского в аэропорту в Вашингтоне, потому что он для него — малая фигура. Об этом в интервью URA.RU заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.

«Сравнивать то, как встречали (президента России, — Прим. ред.) Владимира Путина на Аляске и сейчас Зеленского, некорректно. Это фигуры совершенно разного масштаба, они несопоставимы. Зеленский не полностью самостоятелен в переговорах, поэтому он менее важен», — сказал политолог.

По прилету в США Зеленского встретили у трапа глава его же администрации Андрей Ермак, его жена Елена и, вероятно, пилот самолета. 17 октября он проведет в Белом доме переговоры с Трампом. Накануне Путин и Трамп договорились о новой встрече, она должна пройти в Венгрии.

