Военкор Поддубный: двух офицеров и подполковника ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Подполковник Александр Прокопец и два младших офицера отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины были ликвидированы в зоне специальной военной операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидированы подполковник Александр Прокопец и два младших офицера отдельного отряда беспилотных систем „Крылья Омеги“ Центра специального назначения „Омега“ Нацгвардии Украины», — написал Поддубный. Он уточнил, что подразделение было рассредоточено на нескольких направлениях фронта.
Военкор отметил, что личный состав спецподразделения состоит из десантников, боевых пловцов и специалистов по горной подготовке. Летом бойцы этого отряда были замечены в Харьковской области и на Красноармейском направлении.
Как сообщало URA.RU ранее, в ночь с 19 на 20 августа в акватории Черного моря российские военные с помощью беспилотников центра «Рубикон» пресекли диверсию ВСУ в 72 километров от Крыма. Кроме того, ФСБ сообщала о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, члены которой также входили в спецподразделения Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.