Вэнс высказался насчет галстука Хегсета в цвет российского флага

Вэнс заявил, что Хегсет на галстуке носил цвета Америки
18 октября 2025 в 21:14
Хегсет мог прийти в цветах флага США, заявил Вэнс

Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в цветах американского флага — белом, синем и красном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальных сетях.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс в соцсети X. Сделал он это, отреагировав на пост пользователя о цветах российского флага на галстуке Хегсета.

Ранее выбор галстука Пита Хегсета, сочетающего красные, синие и белые полосы, вызвал обсуждение в американских и зарубежных СМИ из-за сходства с российским триколором, особенно на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщало RT. Ситуация привлекла внимание во время визита Владимира Зеленского в Белый дом, где обсуждаются вопросы военной поддержки Украины, включая поставки ракет Tomahawk и новых комплексов ПВО.

