Вэнс высказался насчет галстука Хегсета в цвет российского флага

Хегсет мог прийти в цветах флага США, заявил Вэнс Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в цветах американского флага — белом, синем и красном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальных сетях.

«Или, может быть, он носил цвета Америки», — написал Вэнс в соцсети X. Сделал он это, отреагировав на пост пользователя о цветах российского флага на галстуке Хегсета.