Российские военнослужащие помоги раненому бойцу добраться до безопасного места, заявил Недашковский Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские солдаты спасли раненого бойца украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) от украинских беспилотников. Произошло это, когда военнослужащий пытался сдаться в плен. Об этом сам рассказал пленный украинский военнослужащий из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной на базе полка «Азов», Александр Недашковский.

«Я когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали атаковать — „Баба-яга“, кассеты», — заявил Недашковский. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что просил российских солдат отойти, чтобы те не пострадали об БПЛА, однако последние сказали «нет» и все равно дотащили его до безопасного места.

Позже украинский военнослужащий предлагал оставить его из-за перелома ноги. Но российские солдаты заявили, что его не бросят и тот может спокойно добираться до места плена, где будет находиться в безопасности.

Это уже не первый случай, когда ВСУ пытаются атаковать своих же военнослужащих, сдающихся в плен. Ранее группа украинских солдат в Харьковской области была уничтожена дронами ВСУ. В составе группы находилось не менее шести человек.