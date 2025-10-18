Российские солдаты спасли бойца «Азова»* от украинских БПЛА
Российские военнослужащие помоги раненому бойцу добраться до безопасного места, заявил Недашковский
Российские солдаты спасли раненого бойца украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) от украинских беспилотников. Произошло это, когда военнослужащий пытался сдаться в плен. Об этом сам рассказал пленный украинский военнослужащий из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданной на базе полка «Азов», Александр Недашковский.
«Я когда ребятам сдался, меня свои же дроны начали атаковать — „Баба-яга“, кассеты», — заявил Недашковский. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что просил российских солдат отойти, чтобы те не пострадали об БПЛА, однако последние сказали «нет» и все равно дотащили его до безопасного места.
Позже украинский военнослужащий предлагал оставить его из-за перелома ноги. Но российские солдаты заявили, что его не бросят и тот может спокойно добираться до места плена, где будет находиться в безопасности.
Это уже не первый случай, когда ВСУ пытаются атаковать своих же военнослужащих, сдающихся в плен. Ранее группа украинских солдат в Харьковской области была уничтожена дронами ВСУ. В составе группы находилось не менее шести человек.
*полк «Азов» признан террористическим и запрещен на территории РФ
