Путин видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в наличии перспектив для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что видит «свет в конце тоннеля». В то же время глава государства подчеркнул, что Россия сохраняет готовность добиваться поставленных целей с помощью военных средств. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.
«Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля [по урегулированию украинского конфликта]. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», — сказал Путин. Его слова приводит журналист URA.RU.
Кроме того, президент РФ подчеркнул, что в администрации главы Белого дома Дональда Трампа также заметно искреннее желание найти решение по украинскому вопросу. Путин добавил, что в случае, если возобладает рациональный подход, стороны смогут достичь соглашения о приемлемом способе завершения данного конфликта.
«Мне, тем не менее, представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также отметил, что все прежние усилия Москвы по урегулированию украинского кризиса дипломатическими методами оказались безрезультатными, поскольку, по его словам, стороны фактически отказались от выполнения минских соглашений. Глава государства также подчеркнул, что в 2022 году Россия вновь выступила с предложением к Украине вывести свои вооруженные силы из Донбасса и прекратить военные действия.
Ранее в ходе этого же выступления глава российского государства отметил, что встреча между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возможна. По словам Путина, если Зеленский готов, то «пусть прилетает в Москву». Он также добавил, что никогда не исключал встречи с президентом Украины.
