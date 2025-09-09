Военкор рассказал о подготовке к «генеральной» битве за Донбасс

Коц: ВС РФ начали реализацию новой тактики на Донбассе
Готовится «генеральная битва» за Донбасс, заявил военкор
Российские войска начали реализацию новой тактики на Донбассе, направленной на обход оборонительных позиций Вооруженных сил Украины и разрушение их логистики. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, особое внимание уделяется Славянско-Краматорской агломерации, где, по оценке журналиста, формируется «генеральная битва за Донбасс».

«За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьез. Генеральная битва за Донбасс еще только замаячила на горизонте, но ее очертания уже осязаемо вырисовываются», — заявил Коц, уточнив, что командование ВС РФ отказалось от попыток лобового штурма укрепленных украинских позиций и перешло к тактике обхода, применяя ее на обширной территории региона. Об этом он написал в своем telegram-канале.

По информации журналиста, заход российских подразделений на территорию Днепропетровской области нацелен на перехват основных путей снабжения украинских войск, минуя их оборонительные рубежи. Как отметил Коц, аналогичная задача возложена и на выступ в районе Доброполья, который способствует продвижению войск на участках, где отсутствуют заранее сооруженные оборонительные линии.

Коц отметил, что после возможного окружения Славянско-Краматорской агломерации с западного направления украинские войска смогут получать снабжение только с севера, через Харьковскую область. Однако там транспортные маршруты уже находятся под постоянным контролем российских беспилотников.

ВС РФ продолжают поступательное продвижение в зоне специальной военной операции, освобождая населенные пункты и реализуя задачи, определенные президентом. Ранее военные освободили село Хорошее вблизи Днепропетровска.

