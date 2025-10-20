Зеленский готов приехать на саммит в Венгрию, а Трамп предложил заморозку конфликта: главные заявления Пескова

Песков заявил, что главная задача предстоящего саммита в Будапеште — продвижение по урегулированию конфликта Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность принять участие в российско-американском саммите по вопросам безопасности, который планируется провести в Будапеште. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, подчеркнул, что на данный момент отсутствует какая-либо определенность относительно предстоящей встречи.

Помимо прочего, глава США Дональд Трамп выступил с предложением о временном прекращении боевых действий на линии соприкосновения между Россией и Украиной. После этого, по его словам, продолжится обсуждение параметров урегулирования конфликта. Песков отметил, что в РФ неоднократно заявляли, что любые инициативы, в которых игнорируются вопросы безопасности страны и статус ее новых регионов, не могут рассматриваться в качестве основы для начала переговоров. Эти и другие заявления Пескова к 20 октября — в материале URA.RU.

Почему после Аляски Трамп с Путиным встретятся в Венгрии

Пресс-секретарь президента России дал развернутый комментарий относительно решения провести предстоящие переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште. По словам Пескова, отношения между американским лидером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном характеризуются как достаточно теплые, а между российским главой и Орбаном сложились конструктивные контакты. Именно подобный уровень доверия между лидерами РФ и США способствовал достижению взаимопонимания во время их последнего телефонного разговора.

В администрации президента России выделяют особую значимость выбора нейтральной дипломатической площадки, приемлемой для всех участников встречи. По оценке Москвы, Будапешт отвечает этим критериям благодаря взвешенной позиции венгерских властей и их прагматичному подходу к вопросам международной политики.

Россия выступает против давления Европы на Иран

Россия выразила несогласие с усилиями Запада по оказанию давления на Иран. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос относительно инициативы ряда европейских государств по возобновлению санкционного режима в отношении Тегерана, сообщил, что Москва намерена и далее наращивать сотрудничество с Ираном в различных сферах. Иран является партнером, и двусторонние отношения демонстрируют динамичное развитие. Вместе с тем, ситуация вокруг всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе остается крайне сложной. Деструктивная линия, выбранная Европой, лишь усугубляет положение с каждым днем.

"Мы считаем, что нужно вести переговоры всем, конечно. Нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран», — сказал Дмитрий Песков.

Песков отреагировал на предложение Трампа заморозить конфликт

Президент Штатов выступил с предложением о заморозке боевых действий на линии соприкосновения между Россией и Украиной, а также о последующем обсуждении условий урегулирования конфликта. Российская сторона неоднократно давала комментарии по поводу подобных инициатив, подчеркивая, что любые предложения, игнорирующие вопросы ее безопасности и новых регионов, не могут служить основой для начала переговорного процесса. Дмитрий Песков отметил, что позиция РФ остается неизменной.

В Кремле осудили Киев за постоянную смену позиций

Песков подверг критике непоследовательность в действиях и заявлениях украинского руководства, отметив, что подобная линия поведения значительно осложняет процесс поиска мирного урегулирования. По словам представителя Кремля, заявления украинских властей о готовности к диалогу с Москвой сопровождаются введением новых ограничительных мер, продлением военного положения и разными интерпретациями вопросов, связанных с территориальной целостностью.

Он добавил, что российская сторона продолжает взаимодействие со Штатами по вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, при этом работа ведется в интенсивном режиме. Вместе с тем, по оценке Кремля, постоянные изменения позиций украинских властей не способствуют достижению прогресса в данном направлении.

В чем заключается главная цель от саммита России и США в Венгрии

Дмитрий Песков сообщил, что основными целями предстоящего российско-американского саммита в Будапеште станут продвижение диалога по мирному разрешению конфликта на Украине, а также обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями между странами. По его словам, процесс подготовки к встрече пока не завершен. Однако представители обеих сторон продолжают работу над выполнением поручений, данных лидерами государств.

«Это продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования — раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений», — заявил Песков в разговоре с журналистами.

Зеленский готов присоединиться к саммиту в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность присоединиться к российско-американскому саммиту по вопросам безопасности, который планируется провести в Будапеште. По данным источника, это может стать первым шагом к возможному компромиссу между Киевом и Москвой на фоне продолжающегося конфликта. Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока нет конкретики относительно этой встречи. Он подчеркнул, что Москва не получала официальных предложений по организации переговоров с участием украинской стороны в Будапеште.

Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Трамп обмен территориями с Украиной

В минувшие выходные американские и британские СМИ сообщили, что во время телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом обсуждалась возможная формула урегулирования, предусматривающая обмен территориями. В частности, утверждалось, что Россия якобы готова отказаться от претензий на те части Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящий момент не находятся под ее контролем, в обмен на полный контроль над Донбассом.

В ответ на такое заявление Дмитрий Песков сообщил, что всю информацию, которую власти РФ сочли необходимой обнародовать по итогам данного телефонного разговора, уже была предоставлена. Дополнительно сообщить нечего.

Песков заявил об отсутствии деталей саммита в Будапеште

На данный момент отсутствует какая-либо информация относительно деталей будущего саммита между Россией и США, который планируется провести в Будапеште. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы о возможном участии Украины в саммите, а также о том, кто будет представлять европейскую сторону и предусматривается ли подписание каких-либо документов, Песков подчеркнул, что конкретики по этим вопросам на сегодняшний день нет.

"Предстоит еще сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, Госдепартамента. Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили", — резюмировал представитель Кремля.

