Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев ушел на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в коррупции, убыл на СВО. Об этом URA.RU сообщила адвокат Наталья Казакова.
«Пару дней назад Репринцев убыл на СВО», — сообщила URA.RU Казакова. Экс-чиновник заключил контракт с Минобороны РФ.
Бывшего вице-мэра обвиняли в коррупции. По версии следствия, находясь на госслужбе, он получил не менее 10 млн рублей за помощь в решении вопроса подготовки, согласования и утверждения документации по планировке и межеванию территории в Советском районе Челябинска.
После четырех месяцев в СИЗО экс-чиновник принял решение отправиться на фронт. Но следствие отказывалось приостанавливать дело. Через суд Репринцев смог добиться признания действий следователя незаконными. Апелляция утвердила вывод суда первой инстанции.
После очередного заседания, на котором Репринцеву в очередной раз продлили меру пресечения, он был в приподнятом настроении. Экс-чиновник понимал, что еще до истечения срока отправится на фронт.
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